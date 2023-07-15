ASUS представила видеокарту ProArt GeForce RTX 4060 Ti

Стоит отметить, что на данный момент существует три варианта ProArt RTX 4060 Ti 16 ГБ в зависимости от предлагаемых тактовых частот. Обычная версия соответствует рекомендованным NVIDIA частотам 2535 МГц с использованием стандартной версии BIOS и 2565 МГц с использованием OC BIOS. ProArt RTX 4060 Ti Advanced Edition повышает это значение до 2580 МГц с использованием OC BIOS. Топовая версия ProArt RTX 4060 Ti OC Edition значительно увеличивает тактовую частоту до 2685 МГц, что близко к тактовой частоте ROG Strix. Все три карты поставляются с бесплатной подпиской на Adobe Creative Cloud на 3 месяца, так что в целом это отличный вариант, если вы действительно беспокоитесь о дизайне. Но если в этом нет необходимости, можно взять что-то менее стильное, но дешевле с той же производительностью и тем же уровнем охлаждения. В этом, собственно, и заключается весь вопрос.