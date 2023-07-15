ASUS представила видеокарту ProArt GeForce RTX 4060 Ti

Сегодня компания ASUS официально представила серию графических карт ProArt GeForce RTX 4060 Ti объёмом 16 ГБ. Эти видеокарты предлагают систему охлаждения, которая существенно не отличается от ROG Strix RTX 4060 Ti, но имеет более сдержанный дизайн, подходящий для дизайн-студий. Объём памяти в 16 ГБ должен быть полезен для определённого вида приложений для создания контента с большими объёмами данных. Помимо объёма памяти, это практически та же самая RTX 4060 Ti, и если для игр это продукт класса от 1080p до 1440p, то в приложениях по созданию различного рода контента видеокарта легко справится и с 4К.

Стоит отметить, что на данный момент существует три варианта ProArt RTX 4060 Ti 16 ГБ в зависимости от предлагаемых тактовых частот. Обычная версия соответствует рекомендованным NVIDIA частотам 2535 МГц с использованием стандартной версии BIOS и 2565 МГц с использованием OC BIOS. ProArt RTX 4060 Ti Advanced Edition повышает это значение до 2580 МГц с использованием OC BIOS. Топовая версия ProArt RTX 4060 Ti OC Edition значительно увеличивает тактовую частоту до 2685 МГц, что близко к тактовой частоте ROG Strix. Все три карты поставляются с бесплатной подпиской на Adobe Creative Cloud на 3 месяца, так что в целом это отличный вариант, если вы действительно беспокоитесь о дизайне. Но если в этом нет необходимости, можно взять что-то менее стильное, но дешевле с той же производительностью и тем же уровнем охлаждения. В этом, собственно, и заключается весь вопрос.
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