ASUS представила видеокарту RTX 4080 Noctua Edition — она дороже RTX 4090

Сегодня компания ASUS официально анонсировала свою новую видеокарту под названием RTX 4080 Noctua Edition, которая, о чём нетрудно догадаться из названия, создана совместно с немецкой компанией Noctua. Это не первый случай, когда производители работают совместно и выпускают продукцию в партнёрстве, так что примерные преимущества этой видеокарты мы уже понимаем. Начать стоит с того, что данная видеокарта обладает более эффективной системой охлаждения, потому что всем известно, что охлаждение и вентиляторы у компании Noctua буквально лучшие на современном рынке. За счёт этого производитель обещает более низкие температуры, меньше шума и при этом достаточный поток воздуха, чтобы пользователи могли играть и не переживать о перегреве.

При этом нужно понимать, что проект больше маркетинговый — такая видеокарта будет продаваться довольно дорого, это явно не массовый продукт, да и сама Noctua никогда не стремилась стать невероятно популярной за счёт доступности и цены. Это продукт для тех, кто хочет собрать отличный компьютер и у кого нет ограничений по бюджету, кто хочет именно RTX 4080 Noctua Edition и ничего более. Также стоит понимать, что это не флагманская видеокарта, потому что у ASUS в арсенале есть множество более производительных видеокарт RTX 4090, которые обладают даже большим набором преимуществ, хотя есть мнение, что RTX 4080 Noctua Edition будет продаваться дороже обычных моделей RTX 4090. Это стоит учитывать при покупке.
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