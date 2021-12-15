ASUS представляет видеокарту GeForce RTX 2060 EVO 12GB DUAL

Компания ASUS представила новую видеокарту GeForce RTX 2060 12 ГБ DUAL. Ранее в этом месяце NVIDIA выпустила RTX 2060 12 ГБ, основанная на графической архитектуре Turing. Это более чем удвоение объема памяти по сравнению с оригинальной RTX 2060. Новая видеокарта имеет 2176 ядер CUDA по сравнению с 1920 в оригинале. NVIDIA рассчитывает нацелить его на конкурента Radeon RX 6600.

Видеокарты ASUS RTX 2060 EVO DUAL и DUAL OC оснащены последней версией системы охлаждения DUAL, которая включает алюминиевый радиатор с ребрами жесткости с тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с графическим процессором TU106 в основании в то время как пара вентиляторов Axial-Tech последнего поколения компании охлаждает его.

DUAL OC SKU запускает GPU с ускорением 1680 МГц, в то время как DUAL придерживается эталонных тактовых частот NVIDIA на 1650 МГц. Программный режим OC открывает более высокие тактовые частоты для обоих SKU. Для DUAL OC это означает 1710 МГц, а для DUAL (стандарт) - 1680 МГц.

Карта использует один 8-контактный разъем питания PCIe. Выходы дисплея включают один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и один двухканальный DVI-D. Ожидается, что карта будет стоить около 550 евро.

Комментарии и отзывы ASUS GeForce RTX 2060 EVO 12GB DUAL
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