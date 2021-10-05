ASUS представляет видеокарту GeForce RTX 3070 Noctua Edition

ASUS и Noctua объявили о выпуске нового продукта, ставшего результатом особого партнерства. Видеокарта ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition - первая в своем роде видеокарта с вентиляторами от австрийского магната по охлаждению ПК.

Noctua Edition оснащен двумя флагманскими вентиляторами Noctua NF-A12x25 и новым специально разработанным кулером, совместно разработанным обоими брендами. Вентиляторы, кожух и задняя панель выполнены в фирменной уникальной коричнево-бежевой цветовой гамме Noctua. Кулер с новым радиатором делает карту шириной в четыре слота. На этой карте нет RGB-подсветки.

Noctua утверждает, что эта карта тише на 15 дБА при «средних» скоростях вращения вентилятора и на 9 дБА тише при максимальной скорости вращения вентилятора. Карта также имеет режим ASUS 0 дБ, который отключает вентиляторы, когда температура графического процессора опускается ниже 50 ° C. Выпуск Noctua выпускается в двух вариантах. Стандартная модель достигает типичных 3070 тактовых частот: 1725 МГц в игровом режиме и 1755 МГц в режиме разгона, и вторая версия видеокарты, которая достигает 1815 МГц в игровом режиме и 1845 МГц в режиме OC.