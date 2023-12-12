ASUS раскрыла дизайн смартфона ROG Phone 8

Компания ASUS опубликовала новое изображение флагманского игрового смартфона ROG Phone 8, официальный релиз которого состоится уже 8 января на выставке CES 2024. На этот раз производитель полностью раскрыл дизайн грядущей новинки. Отметим неправильной формы блок основной камеры с тремя модулями, плоскую рамку, а также серую и черную расцветку корпуса. Ранее в базе данных популярного бенчмарка Geekbench была протестирована топовая модель ASUS ROG Phone 8 Ultimate. Аппарат набрал 2235 баллов в одноядерном испытании 7098 баллов в многоядерном. Помимо топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 бенчмарк подтвердил наличие 24 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

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