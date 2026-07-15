Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом

Infinix GT 50 Pro — игровой смартфон с мощным процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, AMOLED-экраном 144 Гц и аккумулятором на 6500 мАч. Модель сразу делает акцент на играх: здесь есть сенсорные триггеры, отдельные игровые настройки, подсветка на задней панели и дополнительная система охлаждения в комплекте. Посмотрим, как все это работает в реальном использовании.

Комплектация

Infinix GT 50 Pro поставляется в версии «Игровой комплект». В коробке есть смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, скрепка для SIM-лотка, документация и дополнительная система охлаждения MagCharge.

Внешний вид

Infinix GT 50 Pro выглядит как игровой смартфон и не пытается это скрывать. Модель представлена в трех цветах: Black Abyss, Red Blaze и Silver Glacier. На обзор приехала версия Black Abyss с темным корпусом и выразительным оформлением задней панели. Здесь много угловатых линий, декоративных элементов и деталей, которые хорошо подходят общей GT-стилистике.

Отдельно выделяется задняя панель с подсветкой и декоративным эффектом жидкости внутри. Выглядит необычно и сразу добавляет смартфону игрового характера. Практической пользы от такого решения немного, но как визуальная особенность оно работает: аппарат не выглядит обычным черным смартфоном и хорошо вписывается в образ игровой модели.

Подсветка на задней панели тоже играет скорее имиджевую роль. Она делает смартфон заметнее, особенно в темноте, и хорошо сочетается с общим дизайном. Это не та функция, без которой нельзя пользоваться устройством, но в рамках игрового смартфона смотрится уместно.

По ощущениям это крупный смартфон. Диагональ экрана составляет 6,78 дюйма, поэтому пользоваться одной рукой будет удобно не всем. Зато для игр, видео и браузера такой формат подходит хорошо: на экране помещается больше информации, а в горизонтальном положении корпус удобно держать двумя руками.

Отдельная особенность модели — сенсорные игровые триггеры Pressure-Sense GT Trigger. Они расположены слева и справа на боковой грани и позволяют назначать дополнительные действия в играх. Физического хода у них нет: это именно сенсорные зоны, а не отдельные механические кнопки. Поэтому привычного нажатия с механическим откликом ждать не стоит.Зато триггеры можно настраивать под себя. В PUBG Mobile уже есть готовый профиль управления, поэтому долго разбираться с настройками не приходится. Для других игр действия можно назначить вручную: например, вынести на триггеры стрельбу, прицеливание или дополнительные команды. В целом это удобно, потому что часть управления переезжает с экрана на корпус, а пальцы меньше перекрывают изображение.

Но есть нюанс с комплектным чехлом. В нем предусмотрены вырезы под триггеры, однако они получились слишком маленькими. Даже если пальцы не крупные, попадать по сенсорным зонам через чехол неудобно. Поэтому для игр чехол лучше снимать — так триггеры работают заметно комфортнее.Корпус защищен по стандарту IP64. Это защита от пыли и брызг, но не полноценная водонепроницаемость. Случайные капли или мокрые руки не должны стать проблемой, но погружать смартфон в воду не стоит.Сканер отпечатков пальцев есть, также доступна разблокировка по лицу. Из полезных деталей отметим NFC для бесконтактной оплаты, поддержку 5G и FM-радио. Разъема 3,5 мм нет, поэтому для проводных наушников понадобится переходник или модель с USB Type-C.

Дисплей

Infinix GT 50 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2644 × 1208 пикселей. Экран крупный, четкий и хорошо подходит для игр, видео, соцсетей и чтения. Разрешение выше стандартного Full HD+, поэтому мелкие элементы интерфейса выглядят аккуратно.

Главная особенность дисплея — частота обновления 144 Гц. Интерфейс ощущается плавным, прокрутка лент и меню выглядит мягко, а в играх высокая частота может дать более отзывчивое управление. Особенно это заметно в динамичных проектах, где важны скорость реакции и плавность движения.AMOLED-панель дает насыщенные цвета и глубокий черный цвет. Видео, игры и фотографии на таком экране смотрятся эффектно. Также заявлена поддержка HDR10+, что полезно при просмотре совместимого контента: картинка выглядит контрастнее и лучше прорабатывает светлые и темные участки.Запаса яркости хватает для большинства сценариев. В помещении экран комфортный, на улице информация остается читаемой. Для игрового смартфона дисплей получился одним из главных преимуществ: он крупный, плавный и с хорошей детализацией.

Железо и софт

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Это мощный восьмиядерный процессор с частотой до 3,25 ГГц, который хорошо подходит не только для обычных задач, но и для игр. В паре с ним работают 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

В повседневном использовании такой запас выглядит уверенно. Смартфон спокойно справляется с мессенджерами, браузером, банковскими приложениями, соцсетями, навигацией, обработкой фото и несколькими приложениями в фоне. Объем оперативной памяти хороший, поэтому постоянной нехватки ресурсов быть не должно.Для игр Infinix GT 50 Pro подходит хорошо. Call of Duty Mobile, World of Tanks Blitz и PUBG Mobile — как раз те проекты, где имеют смысл экран 144 Гц, мощный процессор и боковые триггеры. В большинстве популярных игр можно рассчитывать на комфортный геймплей, а в более тяжелых проектах настройки графики лучше подбирать под стабильную частоту кадров.

Отдельное внимание уделили охлаждению. В смартфоне используется система HydroFlow Liquid Cooling. Ее задача — отводить тепло от основных компонентов и помогать смартфону дольше сохранять стабильную производительность под нагрузкой. В тестах смартфон и без дополнительного охлаждения показал себя стабильно, поэтому фирменная система внутри корпуса справляется со своей задачей.В комплекте также идет аксессуар MagCharge для дополнительного охлаждения. Идея интересная, особенно с учетом игрового позиционирования модели. Но в синтетическом тесте заметной разницы между результатами с MagCharge и без него не оказалось. Поэтому воспринимать аксессуар стоит скорее как приятное дополнение к игровому комплекту, а не как обязательную вещь, без которой смартфон не справится с нагрузкой.

Есть и отдельный сетевой чип N1 Network Chip. Он отвечает за стабильность подключения и должен помогать в онлайн-играх, где важны задержка и качество сигнала. В обычной жизни это тоже полезно: смартфон рассчитан не только на одиночные игры, но и на сетевые проекты. Работает Infinix GT 50 Pro на Android с фирменной оболочкой XOS. При первом запуске можно выбрать стиль оформления: игровой вариант, стандартную тему или другой доступный вариант. Игровая тема хорошо сочетается с дизайном смартфона, подсветкой и общей GT-стилистикой. Если хочется более спокойный интерфейс, можно оставить обычное оформление.

В системе есть отдельные игровые настройки и утилиты. Через них можно управлять производительностью, уведомлениями, триггерами и другими параметрами во время игры. Для PUBG Mobile дополнительно предусмотрен бонусный купон на эксклюзивные внутриигровые предметы. Это небольшая деталь, но она хорошо дополняет игровое позиционирование смартфона. Из беспроводных интерфейсов есть 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и навигация. Поддерживается VoLTE, поэтому можно одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью в сетях оператора.

Камера

основная камера — 50 Мп;

сверхширокоугольная камера — 8 Мп.

Основная камера Infinix GT 50 Pro состоит из двух модулей:Для игрового смартфона набор камер выглядит нормальным. Главный модуль на 50 Мп нужен для обычной съемки: город, люди, предметы, документы, еда, повседневные кадры. Сверхширокоугольная камера пригодится для пейзажей, архитектуры, групповых фото и съемки в помещении, когда нужно захватить больше пространства.

Днем основная камера снимает хорошо. При нормальном освещении фотографии получаются детализированными, с приятной цветопередачей и без ощущения, что камеру поставили просто «для галочки». Для соцсетей, мессенджеров и обычной съемки ее возможностей хватает.

Вечером и в сложных условиях результат уже сильнее зависит от освещения. Это ожидаемо: Infinix GT 50 Pro в первую очередь игровой смартфон, а не камерофон. При этом камера не проваливается и остается пригодной для повседневной съемки.

Сверхширокоугольный модуль полезен по сценариям, но ждать от него уровня основной камеры не стоит. Разрешение 8 Мп накладывает ограничения: днем он пригодится, но при слабом освещении детализация будет заметно ниже. Видео можно записывать в 4K. Это важный плюс: у смартфона есть запас не только для коротких роликов в соцсети, но и для более качественной съемки. Для блогов, поездок, обзоров и бытовых видео такого режима будет достаточно. При этом для динамичных сцен лучше заранее проверить стабилизацию и подобрать подходящее разрешение с частотой кадров. Фронтальная камера подойдет для селфи, видеосвязи и коротких роликов. Это не главная часть смартфона, но для повседневных задач ее возможностей хватает.

Батарея

Infinix GT 50 Pro оснащен аккумулятором на 6500 мАч. Для смартфона с мощным процессором и большим экраном это правильное решение: в играх заряд расходуется быстро, поэтому обычных 5000 мАч здесь могло бы быть мало.При смешанном использовании смартфон уверенно проходит полный день. Если играть долго, расход будет заметно выше, но емкий аккумулятор дает хороший запас. Для просмотра видео, мессенджеров, соцсетей и браузера батареи хватает с комфортом.Поддерживается проводная зарядка, а адаптер уже есть в комплекте. Также есть обратная зарядка: от смартфона можно подзарядить другое устройство, например наушники, часы или второй телефон. Для модели с аккумулятором на 6500 мАч такая функция выглядит логично.

Итоги

Еще одна важная возможность — bypass charging. В этом режиме питание может идти в обход аккумулятора, что снижает нагрузку на батарею во время длительных игровых сессий с подключенным питанием. Для обычного пользователя это не самая заметная функция, но для тех, кто часто играет дома, она полезна: смартфон меньше греется и бережнее относится к аккумулятору.Также заявлена поддержка беспроводного bypass charging при использовании совместимых аксессуаров. Это уже более нишевая история, но для игрового комплекта и фирменной экосистемы Infinix такая функция выглядит уместно.Infinix GT 50 Pro оставляет впечатление смартфона, который действительно делали с прицелом на игры.К плюсам отнесем производительность, плавный экран, настраиваемые игровые триггеры, систему охлаждения HydroFlow, аккумулятор 6500 мАч, стереозвук, NFC, 5G и расширенный игровой комплект.Из минусов — отсутствие разъема 3,5 мм, защита только IP64, не самый универсальный дизайн и неудобная работа триггеров через комплектный чехол. MagCharge выглядит интересным дополнением, но в тестах заметного прироста не показал.