Смартфон HONOR Win 2 показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал живые фото смартфона HONOR Win 2, официальный релиз которого запланирован на 21 октября. Источник отметил наличие плоского дисплея с разрешением 2K и одинаковой тонкой рамкой по периметру дисплея, крупного горизонтального блока основной камеры с кольцевой RGB-подсветкой и вентилятором, а также бело-красно-голубой расцветки корпуса. Что до технических параметров, главной особенностью смартфона должен стать аккумулятор ёмкостью 12000 мАч.

Напомним, что оригинальный HONOR WIN оснащается батареей ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272:2800 точек и кадровой частотой до 185 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, металлической рамкой корпуса и модемом 5G.

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