Смартфон OPPO Reno17 Pro получил 200-Мп камеру

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона Reno17 Pro, одной из особенностей которого стала поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Новинка также получила 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 8550 SUPER с максимальной частотой до 3,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MC8, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, частотой дискретизации касаний 240 Гц при 120 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит, основную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора углом обзора 116°) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7250 мАч, модем 5G, защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP69K, а также корпус толщиной 8,32 мм и массой 192 грамма. Цена базовой версии на 8/256 ГБ составил эквивалент 630 долларов.