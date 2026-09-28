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Ugreen выпустила зарядку для 200 стран мира

Компания Ugreen выпустила новый дорожный адаптер мощностью 65 Вт с необычной конструкцией сменных вилок. Вместо привычных выдвижных механизмов или съёмных насадок, которые используются в большинстве универсальных зарядных устройств, здесь применяется вращающийся механизм. В этом, собственно, и фишка — адаптер оснащён вращающейся на 360 градусов вилкой, которая позволяет переключаться между американским, британским, европейским и австралийским стандартами простым поворотом механизма. Отдельно устанавливать или снимать сменные модули не требуется и, по данным Ugreen, конструкция выдерживает более 3000 циклов вращения.

Такое решение также позволило отказаться от громоздких ползунков, характерных для многих традиционных дорожных адаптеров. Устройство поддерживает входное напряжение от 100 до 240 В и совместимо с розетками более чем в 200 странах и регионах. При этом адаптер не преобразует напряжение, поэтому подключаемые устройства должны поддерживать местный стандарт электросети. Для зарядки предусмотрены три порта — два USB Type-C и один USB Type-A. При подключении одного устройства к USB Type-C оно может получить до 65 Вт мощности. Этого достаточно для зарядки большинства тонких ноутбуков, включая MacBook Air и Huawei MateBook, а максимальная мощность USB Type-A составляет 22,5 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств адаптер автоматически распределяет доступные 65 Вт между активными портами.
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