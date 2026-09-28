Ugreen выпустила зарядку для 200 стран мира

Такое решение также позволило отказаться от громоздких ползунков, характерных для многих традиционных дорожных адаптеров. Устройство поддерживает входное напряжение от 100 до 240 В и совместимо с розетками более чем в 200 странах и регионах. При этом адаптер не преобразует напряжение, поэтому подключаемые устройства должны поддерживать местный стандарт электросети. Для зарядки предусмотрены три порта — два USB Type-C и один USB Type-A. При подключении одного устройства к USB Type-C оно может получить до 65 Вт мощности. Этого достаточно для зарядки большинства тонких ноутбуков, включая MacBook Air и Huawei MateBook, а максимальная мощность USB Type-A составляет 22,5 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств адаптер автоматически распределяет доступные 65 Вт между активными портами.