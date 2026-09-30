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HONOR Magic 9 Pro Max вышел за пределы Китая

Глобальная версия флагманского камерофона HONOR Magic 9 Pro Max еще не была представлена официально, однако новинку уже можно заказать за пределами дебютного китайского рынка по цене от 1200 долларов. России в списке доступных стран пока нет. В Китае за смартфон просят от 970 долларов.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении аккумулятор Qinghai Lake Blade ёмкостью 8800 мАч с плотностью энергии 1000 Втч/л и рекордным 40% содержанием кремния, поддержку 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1320:2868 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, локальной пиковой яркостью 10000 нит и глобальной пиковой яркостью 2000 нит, основную камеру с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой f/1.57 и стабилизация уровня CIPA 8.0), 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и датчиком формата 1/1,4 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), фирменный чип для обработки изображений H1, защиту от пыли и воды (IP68, IP69 и IP69K), а также поддержку 500-мм телеобъектива.
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