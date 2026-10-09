Смартфон iQOO Neo 12 приписывают 2K-экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности об игровом смартфоне iQOO Neo 12, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие экрана на новых светоизлучающих материалах с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц, системы охлаждения с активным вентилятором, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,75 ГГц, графическим ускорителем Adreno 840 и встроенным нейронным модулем Hexagon NPU для локальных вычислений в задачах искусственного интеллекта, фирменного игрового чипа iQOO Q3, металлической средней рамки и 3D-ультразвукового дактилоскопического сенсора. Официальная презентация iQOO Neo 12 ожидается уже до конца месяца.