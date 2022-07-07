ASUS разогнала DDR5 на плате ROG Maximus Z690 APEX

Вслед за MSI и Gigabyte компания ASUS побила мировой рекорд по разгону памяти DDR5 на своей материнской плате ROG Maximus Z690 APEX. Последний разгон был достигнут гонконгским оверклокером LUPIN_NO_MUSUME на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 APEX. Материнская плата разработана специально для разгона DRAM, как видно из ее схемы памяти Dual DIMM. Официально эта материнская плата может поддерживать скорости до DDR5-6600, но оверклокеры готовы поднять DDR5 намного выше заявленных характеристик. Используя LN2 и процессор Intel Core i9-12900K с тактовой частотой 3,7 ГГц (включено 4 P-ядра), оверклокер смог добиться разгона до 5275,9 МГц, что соответствует скорости передачи данных 10 552 Мбит/сек. Это в 2,2 раза больше скорости, указанной JEDEC для памяти DDR5, что составляет мизерные 4800 Мбит/сек по сравнению с достигнутым разгоном.

Такты памяти поддерживались на уровне 127-120-120-120-127-2, и использовался только один модуль DIMM на 16 ГБ. Не упоминается, какой именно модуль DIMM памяти DDR5 использовался для этого разгона. Ожидается, что в ближайшие месяцы производители еще больше продвинут DDR5 с помощью таких платформ, как AMD AM5 и Intel Raptor Lake, обеспечивающих поддержку более высоких частот памяти и скорости передачи. Мы уже видели, как G.Skill демонстрирует комплекты до DDR5-7000, в то время как другие, такие как ADATA, T-Force, Aorus, TeamGroup и Corsair, также работают над еще более быстрыми модулями. Грядёт новая эра оперативной памяти.