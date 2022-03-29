ASUS снизит цены на видеокарты на 25% с 1 апреля в США

ASUS объявила, что снизит цены почти на весь асортимент видеокарт NVIDIA RTX 30-й серии. Эта новость появилась на фоне окончательного снижения цен на новейшие графические процессоры, а также решения торгового офиса США на прошлой неделе об исключении интегральных схем из дополнительных налогов в рамках торговой войны между Китаем и США. Как сообщил Tom's Hardware представитель ASUS, пользователи должны ожидать снижения цен до 25% для всего стека RTX 30-й серии (от RTX 3050 до RTX 3090 Ti). Интересно, что в анонсе не упоминались видеокарты AMD.

После длительного времени завышенных цен наконец-то может загореться зеленый свет для покупок видеокарт по нормальной цене. Ни один из других партнеров AMD или NVIDIA не сделал аналогичного объявления, но можно ожидать, что они последуют за ASUS в отношении тенденции к снижению цен или рискуют остаться с более крупными непроданными запасами. Конечно, это станет проблемой для ASUS, если компания не распространит снижение цен и на другие регионы, кроме США.