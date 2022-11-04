ASUS уже представила свою версию AMD Radeon RX 7900 XTX

Буквально вчера компания ASUS официально представила миру своё новое поколение видеокарт RX 7900, а сегодня уже появились первые модели от компаний-партнёров. На текущий момент лучшим из всего, что показали сторонние производители, является видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX от ASUS в линейке TUF. Стоит сказать, что линейка TUF и раньше пользовалась у геймеров повышенным спросом из-за максимального качества материалов, сборки и охлаждения, плюс теперь компания использует новые вентиляторы и кожух системы охлаждения из металла, тогда как большинство конкурентов работает с пластиком. В результате получается крайне качественный продукт, который вскоре отправится в продажу — официально AMD Radeon RX 7900 XTX поступят в магазины 13 декабря.

Конечно, никто не гарантирует, что видеокарты от компаний-партнёров поступят в продажу именно в день релиза, так как на самом деле часто случается, что видеокарты референсного формата отправляются в продажу чуть раньше. Но если вы уже решили покупать видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX и хотите получить лучшее исполнение, то стоит подождать, пока ASUS отправит свою модель в продажу. Тогда можно будет посмотреть тесты от пользователей и журналистов, сравнить с референсной моделью и брать то, что работает более эффективно. Всё же на текущий момент сложно сказать хотя бы что-то о температурах нового графического чипа под нагрузкой, но стоимость у него крайне привлекательная и явно заслуживает внимания аудитории.