ASUS выпускает Prime J4005I-C Mini ITC на процессоре Gemini Lake

ASUS выпускает материнскую плату с низким энергопотреблением без вентилятора Gemini Lake Celeron J4005. Он использует только 10 Вт и имеет 2 ядра / 2 потока на 2,00 ГГц с повышением до 2,70 ГГц.Плата mini ITX нацелена на сегмент бизнеса с низкой стоимостью и низким энергопотреблением. Основные характеристики: DDR 4-2400 2ГБ (максимум 8 ГБ), память SATA 3.0 (6 Гбит / с) × 1, M.2 2280 × 1, слот расширения M.2 2230 × 1. Три выхода дисплея: HDMI × 1, D - Sub × 1, LVDS × 1.