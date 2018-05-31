ASUS выпускает ROG Aura RGB контройлер...

ASUS выпустила четырехпортовый адресный RGB контроллер с ROG Halo и Aura Sync, который вы можете подключить к совместимой материнской плате и еще больше расширить свой RGB стиль. С ASUS Halo вы можете создать эффект окружающего света, основанный, скажем, на цветовой палитре игры, и добавить светодиодную ленту за монитором.

Несколько лет назад Philips уже пробовала эту концепцию с Ambilight. С четырьмя независимыми управляемыми адресованными RGB коннекторами, терминал ROG Aura позволяет синхронизировать цвета и эффекты освещения с другими устройствами с поддержкой Aura. Каждый канал поддерживает до 90 светодиодов на канал и 210 светодиодов в общей сложности, что соответствует максимум 4,2 метрам адресных светодиодных полос.