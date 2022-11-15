ASUS выпускает блоки питания ROG Strix Gold Aura Edition с поддержкой сертификации ATX 3.0 и PCIe 5.0

Компания ASUS объявила о выпуске новых блоков питания серии ROG Strix Gold Aura Edition.

Блоки питания мощностью 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт получили сертификацию ATX 3.0 и PCIe 5.0, что также означает поддержку новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-серии с разъемами 12VHPWR для прямого подключения к видеокарте без использования переходных кабелей 12VHPWR. Все блоки питания оснащены 135-мм вентилятором с двойным шарикоподшипником. Сертификация 80 PLUS Gold, японские конденсаторы с низким ESR обеспечивают стабильную и эффективную работу. Реализована фирменная подсветка ASUS Aura Sync. На блоки питания ROG Strix Gold Aura Edition распространяется 10-летняя гарантия.

Доступность и стоимость блоков питания ASUS ROG Strix Gold Aura Edition не раскрыты.