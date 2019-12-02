ASUS выпустила ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti в белом цвете

Компания ASUS выпустила лимитированную серию ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition в полностью белом корпусе, включая белый кожух, заднюю панель, раму и вентиляторы охлаждения.

Карта имеет те же функции, что и ее более темный аналог, включая полупассивные вентиляторы с осевой технологией, двойной BIOS и два дополнительных 4-контактных разъема, которые поддерживают вентиляторы как с ШИМ, так и с постоянным током. Кроме того, специальная кнопка, расположенная на задней панели, будет включать и выключать светодиоды RGB одним щелчком мыши.

Новинка имеет базовую тактовую частоту 1350 МГц, тактовую частоту усиления 1740 МГц в игровом режиме и до 1770 МГц в режиме OC. ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti оснащена двумя HDMI 2.0b, парой DisplayPort 1.4 и одним портом USB-C. Цена 1600 евро.