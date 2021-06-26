ASUS выпустила игровую мышь ROG Spatha X для MMO-игр

ROG Spatha X обеспечивает двухрежимное подключение: проводное и беспроводное 2,4 ГГц. Мышь комплектуется магнитной подставкой для зарядки. Новинка оснащен оптическим датчиком ROG с разрешением 19000 dpi, частота опроса 1000 Гц. Производитель заявляет, что автономность мыши достигает 67 часов в беспроводном режиме с выключенным RGB. Микропереключатели ROG обеспечивают стабильную силу нажатия и срок службы 70 миллионов нажатий. Подсветка ROG Aura RGB интегрирована в логотип, колесо прокрутки и боковые кнопки ROG Spatha X. Утилита Armory Crate оснащена широкими настройками.
Ориентировочная цена мыши ASUS ROG Spatha X составляет 150 долларов.