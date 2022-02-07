ASUS выпустила внешний оптический привод ZenDrive V1M

Asus представила внешний оптический привод под названием ZenDrive V1M. ZenDrive V1M оснащен тонким встроенным кабелем USB-C длиной 24 см.

Дисковод является идеальным дополнением к ультратонким ноутбукам последнего поколения, позволяя пользователям воспроизводить аудио компакт-диски и мультимедийный контент с DVD-дисков, записывать диски, устанавливать программное обеспечение и многое другое в офисе или в дороге. Привод читает диски DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+R(SL, M-DISC), DVD+RW, DVD-RW, DVD+R(DL) и DVD-R(DL) со скоростью до до 8X, CD-ROM и CD-R диски до 24X. Диски DVD+R, DVD-R и DVD+RW можно записывать со скоростью до 8X, DVD-RW, DVD+R(DL) и DVD-R(DL) со скоростью до 6X, DVD+R(SL, M-DISC) со скоростью до 4X, а CD-R и CD-RW со скоростью до 24X.

ASUS ZenDrive V1M доступен за 44,90 евро.