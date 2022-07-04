ASUS выпустит ROG Phone 6 уже 5 июля

ASUS выпустит свой ROG Phone 6 5 июля, согласно различным тизерам, представленным тайваньским производителем, и до появления игрового смартфона появилась целая галерея изображений, показывающая устройство со всех сторон. Излишне говорить, что грядущий флагман ни с какой точки зрения не похож на своих конкурентов. Придерживаясь «геймерской» темы, которая перекликается с остальными ее продуктами, ASUS намерена сделать ROG Phone 6 более привлекательным. Галерея изображений, загруженная WinFuture, показывает телефон спереди, демонстрируя тонкие, но существующие рамки сверху и снизу, а также матричный светодиодный экран сзади с логотипом ROG. ASUS использовала эту функцию в своем Zephyrus G14, хотя он значительно больше и называется AniMe Matrix, поэтому неясно, получит ли ROG Phone 6 такое же маркетинговое название.

Также неясно, можно ли настроить матричный дисплей через настройки будущего смартфона или специальное приложение, но мы узнаем позже. В целом, ROG Phone 6 довольно толстый, чего и следовало ожидать, учитывая, что смартфон поставляется с большой батареей емкостью 6000 мАч, а также с улучшенными решениями для охлаждения. Есть боковая кнопка питания, которая может использоваться как сканер отпечатков пальцев. На изображениях также можно увидеть лоток для SIM-карты, окрашенный в другой цвет, и он имеет различную отделку, чтобы пользователи знали, где он находится. Существует также установка с тремя задними камерами, при этом в более ранних утечках утверждалось, что основным датчиком будет 50-мегапиксельная камера и сверхширокоугольная камера с разрешением 13 Мп.
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