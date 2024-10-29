ASUS выпустит смартфон ROG Phone 9 FE

Профильный ресурс GizmoChina обнаружил в базе данных IMEI DB упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE, который должен стать доступной версий флагманского ROG Phone 9. Технические подробности грядущей новинки не раскрывается, но предполагается, что её аппаратной основой станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Что касается ASUS ROG Phone 9, официальная презентация которого запланирована на 19 ноября, то ему приписывают наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймового экрана Samsung LTPO AMOLED с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц пиковой яркостью 2500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, основной камеры с модулями на 50 Мп (Sony Lytia 700), 13 Мп (сверхширик) 5 Мп (макро), аккумулятора ёмкостью 5800 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 65 Вт.