ASUS заменит материнские платы ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition из-за опечатки

Произошла достаточно казусная ситуация — компания ASUS официально продлевает гарантийный срок и предлагает замену для своей материнской платы ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition… из-за опечатки. Дело в том, что данная материнская плата выполнена в стиле популярного аниме Neon Genesis Evangelion, но само слово на плате написано неправильно — вместо Evangelion на новинке написано Evengenlion. Официальный представитель компании ASUS уже извинился за ошибку и заявил, что компания продлит гарантийный срок для всех затронутых плат Maximus Z790 Hero, выполненных в дизайне Evangelion, на целый год. Кроме того, что вполне ожидаемо, компания также предлагает замену для данной материнской платы с исправленной надписью совершенно бесплатно.

Точнее, западные инсайдеры сообщают, что компания не меняет всю плату, а лишь заменяет компонент, на котором имеется соответствующая надпись. При этом самое смешное в том, что материнская плата была запущена ещё в октябре, но опечатка была обнаружена только недавно. Всё дело в том, что как ASUS, так и пользователи, вероятно, не заметили этого недостатка, потому что мало кто вчитывается в каждую букву на материнской плате, при этом решение крайне дорогое и продаётся не таким уж большим тиражом. Впрочем, специалисты считают, что спешить с заменой такой материнской платы не стоит, потому что в будущем она будет очень востребована у коллекционеров. Всё же это уникальный в своём роде продукт с интересным артефактом.
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