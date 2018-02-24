AU Optronics в этом году начнет поставки 8K паненлей

AU Optronics объявила, что в этом году она начнет поставлять 8K (7680 x 4320)панели. Это будут большие паненли с высоким качеством изображений, предназначенные для использования в телевизорах.Поставки начнутся сразу же после первой половины 2018 года, пишет Digitimes . Панели будут иметь диагонали 65 и 85 дюймов. Однако используемая технология отображения не ясна, AU Optronics в основном фокусируется на ЖК-панелях. AU Optronics (AUO) начнет поставлять 8K телевизионных панелей размером от 65 до 85 дюймов в первой половине 2018 года, а также наращивать поставки дисплеев для всех сфер для мобильных телефонов, согласно Liao Wei-lun, президент бизнес-группы видеопродукции AUO.