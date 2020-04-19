AVerMedia выпустила внешний блок для захвата видео Live Gamer Bolt GC555

После официального выпуска, внешний блок Live Gamer Bolt GC555 сразу же получил первые награды. "Taiwan Excellence 2020 Award" за инновации и премия "Red Dot Award" за дизайн.

AVerMedia Live Gamer Bolt способен записывать видео в формате HDR10 в разрешение 4K с 60 FPS или в 1080p со скоростью до 240 кадров в секунду. Внешний блок обеспечивает низкую задержку просмотра менее 50 мс, благодаря соединению Thunderbolt 3 (не совместим с USB 3.0, 3.1, 3.2).

Пользователю доступны два HDMI 2.0 и 3,5-мм линейный вход. Live Gamer Bolt GC555 оснащен RGB подсветкой.

AVerMedia Live Gamer Bolt GC555 позволяет стримить не нагружая процессор и видеокарту. Стоимость устройства составляет 37 тысяч рублей.