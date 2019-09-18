Acer H6535i стоит 700 долларов

Официально представлен проектор Acer H6535i, который создавали специально для работы в домашних условиях. То есть, вы покупаете такое устройство, ставите себе дома, смотрите на нем фильмы, фотографии и ролики из интернета, наслаждаетесь громадной диагональю и прочими радостями проектора. Стоит такая радость 700 долларов и за эти деньги вы, конечно, можете купить телевизор, но это совсем разные вещи. Проектор вы убрали в шкаф и освободили все пространство, а телевизор так не уберешь. Да и диагональ у проектора заметно больше, что приятно при просмотре фильмов в компании друзей. Осталось подождать, пока проектор приедет в нашу страну, а потом можно будет говорить о конкретной стоимости в рублях. Все же доллары нам не подходят.