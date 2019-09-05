Acer Predator Thronos Air - «железный трон» с функцией массажа

Acer вернулся на IFA с Predator Thronos Ai, гигантским стальным сооружением, с креслом, столом и мониторами, объединенными в одну установку. Predator Thronos Air стоит $ 13 999, что составляет половину от $ 30 000 по сравнению с предшественником.

В этом году Predator Thronos Air поставляется с тремя креплениями для монитора, регулируемым лотком для клавиатуры и мыши, выдвижной подставкой для ног, а также системой управления кабелями для более аккуратной прокладки проводов. Для еще большего комфорта есть подстаканник, держатель для гарнитуры, USB-концентратор и камера. Также имеется стабилизатор сиденья, чтобы кресло не двигалось во время игровых сессий.

В обновленной модели появились встроены массажные моторы для спины. Кресло можно отрегулировать под разными углами - 130 ° внутри кабины и 180 ° снаружи - но в нем отсутствует режим принудительного наклона прошлогодней модели, который позволит вам наклонить установку на 140 °. Новинка требует установки на крепком полу, способный выдержать не менее 324 кг. Predator Thronos Air поступит в продажу в конце этого года.