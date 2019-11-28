Acer Predator Thronos стоит очень дорого

Какое-то время назад на просторах интернета появился игровой трон Acer Predator Thronos, который выглядит достаточно привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. Теперь устройство, если его можно таковым назвать, приехало в Россию и отправилось в продажу. Стоимость всего два с половиной миллиона рублей за одно вот такое кресло. Стоит понимать, что это стоимость самого кресла, а не системы и мониторов так как они не идут в комплекте. Естественно, Acer Predator Thronos не создавался для массовых продаж и прочих достижений, это больше маркетинговый ход, чтобы привлечь к себе внимание и порадовать потенциальных покупателей чем-то необычным. Покупать его, скорее всего, никто из обычных пользователей не станет, так как цена высокая.