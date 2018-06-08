Acer начала продажу игрового коврика для мышки Predator

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Игровой коврик Predator является неотъемлемой частью экипировки геймера. Он спроектирован так, чтобы скорость скольжения в игре была максимальной. Основание из натуральной резины не будет смещаться под рукой даже в самом жарком бою. Размеры, материалы и даже вес коврика соответствуют потребностям профессиональных геймеров. При изготовлении новинки используются безопасные материалы, устойчивые к воздействию жидкостей, солнечного света и загрязнений. Коврик для мыши Predator доступен в двух размерах: M — 355x255 мм и XL — 930x300 мм.Predator Gaming Mousepad (размер M) — 790 руб.Predator Gaming Mousepad (размер XL) — 1 490 руб.