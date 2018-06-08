Acer начали продавать игровые мыши Predator Cestus 300 и 500 в России

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Обе модели могут похвастаться эффектной RGB-подсветкой с 16,8 млн. цветов и долговечными переключателями Omron (заявленный ресурс — до 70 млн. нажатий). Эффекты подсветки, настройка профилей и другие параметры легко регулируются под потребности геймера в приложении Predator Quarter Master. Встроенная память мыши позволяет сохранить пользовательские настройки для разных игр (3 профиля для Cestus 300 и 5 профилей для Cestus 500). Мыши имеют симметричный дизайн и подходят как для левшей, так и для правшей. У младшей модели 4 программируемые кнопки, а у старшей — 8, а также сменные боковые панели. Ножки устройств выполнены из ультраскользящего материала для плавного и быстрого перемещения. Разрешение оптического сенсора составляет 5000 dpi у Cestus 300 и 7200 dpi у Cestus 500.Predator Cestus 300 — 2 990 руб.Predator Cestus 500 — 4 990 руб.