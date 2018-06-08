Acer начинает продажу рюкзаков для гаджетов и ноутбуков в России

Рюкзак — еще одна незаменимая вещь для геймера, особенно если он принимает участие в киберспортивных турнирах или просто много передвигается по городу. Рюкзаки Predator идеально подходят для того, чтобы носить с собой любимый игровой ноутбук, периферию и другие гаджеты: они вместительны, удобны в использовании и обеспечат комфорт в эксплуатации. Их конструкция рассчитана на большие нагрузки, а высококачественные материалы с водоотталкивающим эффектом защитят ваши гаджеты от непогоды.

Игровой рюкзак Predator Gaming Backpack — самая объёмная и вместительная модель с удобными ремнями и вентилируемой спинкой. В эту модель легко войдет 17-дюймовый ноутбук с полным комплектом игровой периферии, оставив достаточно места для повседневных вещей. Обилие карманов — ещё одна важная для геймера деталь, например, в нижний очень удобно убирать шнур и адаптер питания. Выглядит рюкзак очень эффектно: он брутальный, чёрный, с яркими голубыми вставками.

Универсальный рюкзак Predator Hybrid Backpack — более компактная модель, которая тоже способна вместить в себя все необходимые геймеру вещи. У него есть отделение под ноутбук размером до 15,6 дюймов, удобное внутреннее крепление для гарнитуры и множество карманов для мелочей. В длительных путешествиях пригодятся специальное отделение для обуви, отверстие для наушников и удобное крепление к выдвижной ручке чемодана. Модель выполнена в сером цвете, с голубыми акцентами и яркой молнией.

Рюкзак со сворачивающейся крышкой Predator Rolltop Jr. Backpack — легкое и стильное решение для города, с защищённым отделением для 15,6-дюймового ноутбука. Крышка рюкзака фиксируется кнопками и закрывается на замок, а для быстрого доступа предусмотрен карман спереди. Вместительное основное отделение, дополнительные боковые карманы для емкостей с напитками и передний карман для разных мелочей позволят взять с собой все необходимое. Цвет модели — светло-серый с чёрными вставками.