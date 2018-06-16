Acer получила множество наград на Computex Best Choice Awards

Acer Air Monitor

Система Acer Air Monitor помогает в реальном времени отслеживать качество воздуха в доме и отличается простым и стильным дизайном. Информация о ключевых параметрах качества воздуха поступает на специальное приложение для смартфонов, отображается на корпусе самого устройства в виде меняющих цвет светодиодных индикаторов и доступна по специальной команде для голосового помощника Amazon Alexa.

Шлем Acer Windows Mixed Reality

Шлем Acer Windows Mixed Reality позволяет работать и играть в виртуальной реальности на интуитивно-понятном уровне. Комплектные контроллеры движения используют беспроводное подключение по Bluetooth и с их помощью игроки могут взаимодействовать с цифровыми объектами в смешанной реальности. На контроллерах размещены кнопка Windows 10, сенсорная панель, кнопка для удерживания объектов и несколько специальных светодиодов, которые помогают синхронизировать положение контроллеров и шлема в виртуальном пространстве. В Acer Windows Mixed Reality используется система отслеживания, то есть камеры расположены на самом шлеме и пользователям не придётся сверлить отверстия в стене или заниматься установкой дополнительных внешних датчиков. Система позиционного трекинга с 6 степенями свободы позволяет отслеживать движение вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо и повороты вокруг осей (рыскание, тангаж и крен).

Чётки Acer Leap Beads

Чётки Acer Leap Beads привносят частичку культуры в сферу носимой электроники. Это «умные» молитвенные чётки, которые помогают практикующим буддизм считать количество прочитанных мантр. Специальный встроенный в чётки чип учитывает, сколько раз они совершили круг в руках молящегося, чтобы владелец смог сосредоточиться на чтении мантр, а не на математических подсчётах. В процессе чётки накапливают цифровую версию буддистских «заслуг», которые затем можно отправить друзьям и родственникам через социальное приложение. При этом устройство собирает информацию о режиме сна и сожжённых пользователем калориях, так что Acer Leap Beads можно считать абсолютно уникальным в своём роде гаджетом.