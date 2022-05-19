Acer представила планшет Chromebook Tab 510

Благодаря процессору Snapdragon 7c Gen 2 пользователи всегда могут быть на связи с дополнительным 4G LTE не полагаясь на Wi-Fi. Благодаря 11 часам работы без подзарядки, Acer Chromebook Tab 510 оптимизирован для использования в дороге, что делает его идеальным компаньоном в течение всего дня. Chromebook Tab 510 оснащен ударопрочным корпусом, амортизирующим угловым бампером и усиленной конструкции, которая защищает его от падений с высоты до 122 см. Кроме того, он оснащен антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass на поверхности сенсорного экрана, чтобы уменьшить рост микроорганизмов, вызывающих запах и пятна. В комплекте с планшетом также входит стилус USI с 4096 уровнями чувствительности.