Acer представила планшет Chromebook Tab 510

Компания Acer представила новый планшет Acer Chromebook Tab 510 с прочной портативной конструкцией и производительностью, позволяющей использовать Chrome OS в дороге в удобном форм-факторе планшета. Acer Chromebook Tab 510 обеспечивает отличные возможности для проведения конференций благодаря 10,1-дюймовому дисплею IPS с соотношением сторон 16:10, WUXGA (1920 x 1200), Full HD, 5-мегапиксельной фронтальной веб-камере MIPI для видеозвонков и 8-мегапиксельной лицевой камере для захвата изображений.

Благодаря процессору Snapdragon 7c Gen 2 пользователи всегда могут быть на связи с дополнительным 4G LTE не полагаясь на Wi-Fi. Благодаря 11 часам работы без подзарядки, Acer Chromebook Tab 510 оптимизирован для использования в дороге, что делает его идеальным компаньоном в течение всего дня. Chromebook Tab 510 оснащен ударопрочным корпусом, амортизирующим угловым бампером и усиленной конструкции, которая защищает его от падений с высоты до 122 см. Кроме того, он оснащен антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass на поверхности сенсорного экрана, чтобы уменьшить рост микроорганизмов, вызывающих запах и пятна. В комплекте с планшетом также входит стилус USI с 4096 уровнями чувствительности.