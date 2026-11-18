Колонку HomeView почти невозможно отремонтировать

После того как последние модели iPad от Apple и умные колонки HomePod стали значительно проще разбирать для замены аккумуляторов и других видов ремонта, специалисты iFixit предположили, что аналогичная ситуация будет и с новым умным дисплеем Apple HomeView. Устройство напоминает 7-дюймовый планшет, установленный на корпус умной колонки, однако реальность оказалась совершенно иной. К моменту завершения разборки HomeView специалисты iFixit успели «оторвать один из разъёмов, сломать пополам динамик и приложить к системной плате гораздо больше усилий, чем кому-либо из нас хотелось бы».

Основные сложности возникли при разборке планшетной части HomeView. Причиной стали спорные инженерные решения Apple — по словам iFixit, клей, удерживающий экран, оказался настолько прочным, что превзошёл всё, с чем специалисты сталкивались при разборке последних устройств компании. Ещё одним проблемным решением стало использование алюминиевого корпуса в качестве радиатора — сама идея оказалась удачной, однако тепловое соединение между защитным экраном и системной платой сделало их разделение «невероятно рискованной операцией». Возможно, подобная конструкция упрощает сборку устройств на заводе, но обилие клея превращает самостоятельный ремонт HomeView в крайне сложную задачу. В результате компания iFixit считает, что покупатель получает устройство, ремонтировать которое довольно трудно, если вообще возможно. Это стоит учитывать.