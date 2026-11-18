Основные сложности возникли при разборке планшетной части HomeView. Причиной стали спорные инженерные решения Apple — по словам iFixit, клей, удерживающий экран, оказался настолько прочным, что превзошёл всё, с чем специалисты сталкивались при разборке последних устройств компании. Ещё одним проблемным решением стало использование алюминиевого корпуса в качестве радиатора — сама идея оказалась удачной, однако тепловое соединение между защитным экраном и системной платой сделало их разделение «невероятно рискованной операцией». Возможно, подобная конструкция упрощает сборку устройств на заводе, но обилие клея превращает самостоятельный ремонт HomeView в крайне сложную задачу. В результате компания iFixit считает, что покупатель получает устройство, ремонтировать которое довольно трудно, если вообще возможно. Это стоит учитывать.