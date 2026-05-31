Acer представила планшеты Iconia Duo S12 и D12

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделями Iconia Duo S12 и Iconia Duo D12, которые появятся в продаже в августе этого года. Duo S12 оснастили 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1840 точек, полным покрытием цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 600 нит и поверхностью с нанотекстурным покрытием, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, двумя динамиками, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и корпусом толщиной 6,5 мм.

Iconia Duo D12 имеет в своем оснащении 12,2-дюймовую панель с разрешением 2400:1600 точек, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления изображения 90 Гц, 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4, 128 ГБ встроенной памяти, 8-Мп и 5-Мп камеры, два стереодинамика, интерфейс USB Type-C, слот для карты памяти microSD, АКБ ёмкостью 8000 мАч, а также поддержку магнитной подставки, активного стилуса и съёмной клавиатуры.