Acer представила планшеты Iconia Duo S12 и D12

Компания Acer пополнила ассортимент планшетов моделями Iconia Duo S12 и Iconia Duo D12, которые появятся в продаже в августе этого года. Duo S12 оснастили 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1840 точек, полным покрытием цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 600 нит и поверхностью с нанотекстурным покрытием, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 с максимальной частотой 2,6 ГГц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, двумя динамиками, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и корпусом толщиной 6,5 мм.

Iconia Duo D12 имеет в своем оснащении 12,2-дюймовую панель с разрешением 2400:1600 точек, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления изображения 90 Гц, 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4, 128 ГБ встроенной памяти, 8-Мп и 5-Мп камеры, два стереодинамика, интерфейс USB Type-C, слот для карты памяти microSD, АКБ ёмкостью 8000 мАч, а также поддержку магнитной подставки, активного стилуса и съёмной клавиатуры.
HONOR MagicPad 3 Pro признан самым мощным планшетов…
В сети появился свежий рейтинг самых производительных Android-планшетов по версии бенчмарка AnTuTu. Лидер…
Планшет HUAWEI MatePad Mini вышел в России …
Компания Huawei дала старт российским продажам компактного планшета HUAWEI MatePad Mini, который оценен в…
HONOR представила планшет Pad 20…
Компания HONOR официально анонсировала новый планшет Pad 20 среднего ценового сегмента, который вскоре по…
Планшет OPPO Pad 6 получит тонкий корпус …
Компания OPPO раскрыла новые подробности о планшете OPPO Pad 6, который будет представлен 25 мая. Произво…
Vivo Pad 6 Pro возглавил рейтинг планшетов Antutu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных Android-планшетов. Первое мест…
Официально: iQOO Pad6 Pro получит 4K-экран …
Компания iQOO объявила, что официальный релиз планшета iQOO Pad6 Pro состоится в Китае 20 мая. В тот же д…
Планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу планшет MagicPad 3 Pro 12.3, который был представлен неделю назад. Нов…
Планшет OPPO Pad Air5 выпустят в новой расцветке …
Компания OPPO объявила, что на презентации 25 мая будут представлены беспроводные наушники Enco Air5s и н…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor