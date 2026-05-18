Планшет OPPO Pad Air5 выпустят в новой расцветке

Компания OPPO объявила, что на презентации 25 мая будут представлены беспроводные наушники Enco Air5s и новая версия планшета Pad Air5. Последняя будет выполнена в белой расцветке с небольшим градиентом.

Напомним, что выпущенный в самом конце прошлого года Pad Air 5 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Ultra с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1980 пикселей, адаптивной частотой обновления 30, 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и корпусом толщиной 6,83 мм.
Представлена глобальная версия планшета HUAWEI MatePad Mini…
Компания HUAWEI провела глобальную презентацию компактного планшета MatePad Mini, который вышел в Китае е…
Официально: планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 готов к выходу…
Компания HONOR объявила, что официальная презентация планшета MagicPad 3 Pro 12.3 состоится 23 апреля. Но…
Представлены глобальные версии планшетов Xiaomi Pad 8 и Pad …
Компания Xiaomi выпустила в международную продажу планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro, которые были представлены…
Представлен планшет HUAWEI MatePad Mini Reading Edition в цв…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Mini Reading Edition в новой расцветке Ph…
Vivo Pad 6 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета Vivo Pad 6 Pr…
Планшет OPPO Pad 5 Pro получит огромную батарею…
В базе данных оператора China Telecom обнаружились подробности о планшете OPPO Pad 5 Pro, который еще не …
Планшет Lenovo Legion Y900 получит 4K-экран …
Компания Lenovo раскрыла подробности об игровом планшете Legion Y900 13, который будет официально предста…
Планшет Samsung Galaxy Tab S12 получит процессор Dimensity 9…
Профильный ресурс Android Authority обнаружил упоминание топовой однокристальной системы MediaTek Dimensi…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor