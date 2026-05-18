Планшет OPPO Pad Air5 выпустят в новой расцветке

Компания OPPO объявила, что на презентации 25 мая будут представлены беспроводные наушники Enco Air5s и новая версия планшета Pad Air5. Последняя будет выполнена в белой расцветке с небольшим градиентом.

Напомним, что выпущенный в самом конце прошлого года Pad Air 5 оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Ultra с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1980 пикселей, адаптивной частотой обновления 30, 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и корпусом толщиной 6,83 мм.