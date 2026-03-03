HONOR MagicPad 3 Pro признан самым мощным планшетов

В сети появился свежий рейтинг самых производительных Android-планшетов по версии бенчмарка AnTuTu. Лидером стал флагман HONOR MagicPad 3 Pro, который базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Он набрал 3966646 баллов. В тройку также вошли OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Elite) с 3375199 баллов и H3C MegaBook (Intel Core Ultra 5 228V) с 3319212 баллами. Также в десятку вошли OnePlus Pad 2 Pro, RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, Lenovo Legion Y700 и Xiaomi Pad 8 Pro на процессоре Snapdragon 8 Elite, iQOO Pad 5 Pro и REDMI K Pad с платформой Dimensity 9400+, а также Vivo Pad 5 Pro на чипсете MediaTek Dimensity 9400.