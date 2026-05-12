HONOR представила планшет Pad 20

Компания HONOR официально анонсировала новый планшет Pad 20 среднего ценового сегмента, который вскоре поступит в продажу. Компания уже показала дизайн устройства, раскрыла доступные расцветки и частично подтвердила характеристики благодаря официальной странице продукта. HONOR Pad 20 получил достаточно крупный 12,1-дюймовый LCD-дисплей с эффектом «бумажного» экрана, разрешением 3K и соотношением сторон 16:10. Последний момент особенно важен, так как принято считать, что такое соотношение сторон лучше подходит для потребления контента — текстов, информации на веб-сайтах, слайдов, графиков и всего в таком духе.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 от компании Qualcomm и использует оболочку MagicOS 10. Согласно официальному листингу, устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера на 8 Мп расположена в круглом модуле на задней панели, а фронтальная камера на 8 Мп предназначена для селфи и видеозвонков. Также заявлена аудиосистема с шестью динамиками. Покупателям предложат версии с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и накопителем до 256 ГБ. Довольно неплохой набор характеристик, тем более, что планшет явно создавали не для того, чтобы на нём играть в тяжёлые игры. Это скорее гаджет на тот случай, если пользователь хочет читать, смотреть видео из интернета или запускать казуальные тайтлы. При этом цена пока что под вопросом, но она не может быть высокой.
Планшет Lenovo Legion Y900 11 показали на пресс-рендере …
Компания Lenovo объявила, что презентация игровых планшетов Legion Y900 11 и Legion Y900 13 состоится 19 …
Lenovo Legion Y700 Gen 5 возглавил рейтинг планшетов AnTuTu…
Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС A…
Планшет OPPO Pad Mini показали на рендерах …
Компания OPPO опубликовала качественные изображения планшета Pad Mini, который будет представлен 21 апрел…
Глобальную версию планшета OPPO Pad 5 оценили в 460 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок глобальную версию планшета Pad 5, которая сильно отличается …
Официально: планшет OPPO Pad Mini готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация планшета Pad Mini состоится 21 апреля в Китае. В тот …
Планшет Lenovo Xiaoxin Pro GT 13 оценили в 405 долларов …
Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Xiaoxin Pro GT 13, который основан на 4-нанометровом чипсете …
Honor представила ультратонкий планшет MagicPad 4…
Сегодня компания Honor представила новую версию своего тонкого планшета MagicPad, которая стала ещё изящн…
Представлен планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 …
Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Idea Tab Pro Gen 2, который построен на 4-нанометровом процес…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor