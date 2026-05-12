HONOR представила планшет Pad 20

Компания HONOR официально анонсировала новый планшет Pad 20 среднего ценового сегмента, который вскоре поступит в продажу. Компания уже показала дизайн устройства, раскрыла доступные расцветки и частично подтвердила характеристики благодаря официальной странице продукта. HONOR Pad 20 получил достаточно крупный 12,1-дюймовый LCD-дисплей с эффектом «бумажного» экрана, разрешением 3K и соотношением сторон 16:10. Последний момент особенно важен, так как принято считать, что такое соотношение сторон лучше подходит для потребления контента — текстов, информации на веб-сайтах, слайдов, графиков и всего в таком духе.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 от компании Qualcomm и использует оболочку MagicOS 10. Согласно официальному листингу, устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера на 8 Мп расположена в круглом модуле на задней панели, а фронтальная камера на 8 Мп предназначена для селфи и видеозвонков. Также заявлена аудиосистема с шестью динамиками. Покупателям предложат версии с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и накопителем до 256 ГБ. Довольно неплохой набор характеристик, тем более, что планшет явно создавали не для того, чтобы на нём играть в тяжёлые игры. Это скорее гаджет на тот случай, если пользователь хочет читать, смотреть видео из интернета или запускать казуальные тайтлы. При этом цена пока что под вопросом, но она не может быть высокой.