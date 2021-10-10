Acer выпустила док-станцию USB Type-C D501

Компания Acer объявила о выпуске док-станции для Chromebook.

USB Type-C D501 прошла тестирование на совместимость для работы с Chromebook. Устройство выполнено в минималистичном дизайне с многочисленными разъемами.

Порты ввода/вывода включают: порты DisplayPort и HDMI, шесть портов USB, есть порт USB Type-C с поддержкой зарядки до 60 Вт, выделенный порт Gigabit Ethernet. С помощью док-станции USB Type-C D501 можно подключать до трех мониторов.

Прошивку на док-станции Acer USB Type-C D501 можно обновлять, пока устройство подключено к Chromebook.

Стоимость и доступность док-станции производитель не раскрывает.
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