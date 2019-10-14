Activision тестирует поддержку контроллера для Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile от Activision собрал более 100 миллионов загрузок всего за одну неделю, после релиза. Есть много улучшений качества жизни, которые игроки хотят видеть в игре, но наиболее востребованной является поддержка контроллера.

В последнем обновлении сообщества Call of Duty Mobile упоминается о поддержке контроллера более десятка раз. Разработчики подтвердили, что он сейчас тестирует поддержку контроллера, но не добавят его в игру, пока не будут уверены, что он работает как положено, поэтому он не может зафиксировать ETA на данный момент. Список предстоящих функций и улучшений содержит новые параметры входа в систему, улучшения производительности и дополнительные способы для игроков сообщать о мошенниках.