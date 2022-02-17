Адаптер Passport III 65 Вт может одновременно заряжать 6 устройств

Passport III — это новый универсальный дорожный адаптер, способный одновременно заряжать 6 устройств благодаря интеграции 4 портов USB-C, технологии GaN и предохранителям с автоматическим сбросом. Адаптер мощностью 65 Вт, предназначенный для дома и путешествий, поставляется с двухлетней гарантией.

Как и все продукты Zendure, Passport III тщательно спроектирован и обладает великолепными функциями. Сверх-универсальное дорожное зарядное устройство мощностью 65 Вт с очень маленьким, легким и минималистичным дизайном станет вашим лучшим устройством. Традиционные дорожные зарядные устройства, как правило, похожи друг на друга по дизайну, функциям и даже цветам. Passport III полностью меняет правила игры. Благодаря уникальной металлической градиентной отделке и прозрачной задней крышке новое дорожное зарядное устройство имеет вдохновляющую эстетику и с легкостью заряжает все ваши предметы первой необходимости.

Благодаря 4 портам USB-C и 1 порту USB-A, Passport III обеспечивает исключительную производительность зарядки. Вы можете легко зарядить свой 13-дюймовый MacBook Pro всего за 2 часа и зарядить свой iPhone до 50 % менее чем за 30 минут без каких-либо громоздких фирменных зарядных устройств. Это связано с тем, что в Passport III используются лучшие в своем классе полупроводники Navitas из нитрида галлия (GaN).