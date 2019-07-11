Адаптер RHA обеспечивает беспроводное подключение любых наушников

RHA выпускает новый аксессуар, который должен пригодиться пользователям беспроводных наушников любой марки - Wireless Flight Adapter. Его основная цель - установить соединение между развлекательной системой в самолете и вашими беспроводными наушниками.

Гаджет представляет собой облегченную коробку с разъемом для наушников 3,5 мм, поэтому вы можете подключить его к любому устройству с соответствующим портом. Есть возможность подключить несколько пар наушников к адаптеру RHA, и компания поддерживает лидирующее на рынке 16-часовое время автономной работы с зарядкой USB-C, чего нет в большинстве других альтернатив.

Поддержка Bluetooth 5 и AptX, а также расстояние более 10 метров дополняют спецификацию RHA полезными функциями. Беспроводной полетный адаптер RHA поступит в продажу ближайшее время по цене $ 49,95.