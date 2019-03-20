Адаптер для микрофонов Osmo Pocket Mic

Записывайте высококачественный звук с помощью адаптера DJI 3,5 мм Osmo Pocket Mic.

Совместимо с Osmo Pocket, это компактное устройство поддерживает внешние 3,5 мм микрофоны для улучшения качества записи. Аналогично, адаптер позволяет подключить микрофон по вашему выбору к ручной камере. Он просто подключается к порту USB Type-C на вашей камере. Подходит для 3,5 мм микрофонов, адаптер хорошо работает с основными брендами такими как Rode VideoMicro, Rode VideoMic Pro, audio-technica atr-6550, Sony ecm-ds70p, Sennheiser MKE400 и другие популярные микрофоны. В отличие от внутреннего микрофона, адаптер обеспечивает лучшее качество звука, чтобы соответствовать другим функциям трехосевой стабилизированной камеры. С адаптером Osmo ваш звук, наконец будет соответствовать качеству видео.