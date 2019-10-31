Adidas запустила коллекцию чехлов для iPhone 11

Adidas выпустила коллекцию чехлов для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В линейке будут представлены защитные противоскользящие чехлы разных цветов и дизайнов.

Grip Case имеет противоскользящую рукоятку, которая позволяет держать телефон в руке во время бега и предлагает горизонтальную и вертикальную функцию подставки, которая упрощает просмотр медиа. Эта модель продается по цене $ 35 в черном, сером и оливковом цвете.

Вторая модель имеет небольшой карман, куда можно разместить свою кредитную карту. Эта модель стоит $ 30.

Также есть стандартный прозрачный чехол с выступающими краями для дополнительной защиты экрана и ненавязчивым логотипом бренда. Его стоимость $ 30.