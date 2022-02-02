AeroCool выпустил блок питания серии Mirage Gold

AeroCool представила новую линейку блоков питания Mirage Gold. Они доступны в двух основных вариантах. Блоки питания серии Mirage Gold поставляются с фиксированными кабелями, а серия Mirage Gold Full-Modular — с полностью модульными кабелями.

Блоки питания имеют мощность 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Яркой особенностью этих блоков питания, от которой они и получили свое название, является элемент бесконечного зеркала, который загорается цветом RGB. Это второй продукт AeroCool, носящий имя Mirage на основе бесконечного отражающего элемента, второй — процессорный кулер Mirage 5.

Блоки питания серии AeroCool Mirage Gold имеют полностью японскую конструкцию конденсаторов, переключение постоянного тока, APFC, конструкция с одной шиной +12 В и агрессивная настройка вентилятора, которая поддерживает скорость от 10% до 60% нагрузки на блок питания.

Вы также получаете наиболее распространенную электрическую защиту от повышенного или пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Вариант на 650 Вт имеет кабели для игровых ПК с одной видеокартой, в то время как 750 Вт и 850 Вт имеют кабели для двух видеокарт. Все модели оснащены двумя 8-контактными разъемами EPS. Компания не раскрыла цены.