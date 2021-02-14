Aerocool анонсировала блок питания LUX RGB 850M

Aerocool расширяет ассортимент блоков питания анонсировав новую модель LUX RGB 850M.

Мощность блока питания 850 Вт с сертификацией 80Plus Bronze эффективностью до 88%. LUX RGB 850M предлагает полумодульную конструкцию кабелей. 120 мм вентилятор обеспечивает бесшумную работу даже при 100% нагрузке.

LUX RGB 850M оснащен набором функций защиты, таких как OPP (защита от перегрузки), OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от пониженного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания).

Блок питания отличается адресуемой подсветкой RGB, встроенную в боковую часть корпуса. Можно менять до 13 световых режимов подсветки.

Дата поступления на рынок и стоимость блока питания Aerocool LUX RGB 850M не раскрыты.
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