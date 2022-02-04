Aerocool представила линейку блоков питания Mirage Gold

Компания Aerocool представила новую линейку блоков питания Mirage Gold.

Судя по названию, блоки питания Mirage Gold предлагают сертификацию 80 Plus Gold. В моделях используются полностью японские конденсаторы. Блоки питания серии Mirage Gold поставляются с фиксированными кабелями, а Mirage Gold Full-Modular — с полностью модульными кабелями.

Линейка Mirage Gold предлагает модели мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Отличительной особенностью новинок является боковая панель RGB с эффектом бесконечности.

Линейка Aerocool Mirage Gold оснащена 120 мм вентилятором высокого давления с оптимизированным тепловым управлением скорости вращения. Двойные разъемы питания процессора обеспечивают совместимость с высокопроизводительными процессорами Intel и AMD Ryzen.

Доступность и цену блоков питания Mirage Gold производитель не сообщает.