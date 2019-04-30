Agazzi: смарт-рюкзак со сканером отпечатков пальцев

На Kickstarter представлен рюкзак Agazzi с подсветкой кармана и замком, защищённым отпечатком пальца.

Хотя внешне новинка не слишком отличается от рядового рюкзака, она имеет массу секретов. В нижней части рюкзака расположен особый замок. Открывается он не ключом, а при помощи отпечатка пальца владельца. Замок блокирует доступ к основному карману. С лицевой стороны новинки предусмотрена красная мигающая подсветка – полезная опция для велосипедистов, любящих покататься ночью.

Также есть внутреннее освещение, которое поможет отыскать в большом отсеке то, что потребовалось, даже в полной темноте. Внутри спрятан кармашек для внешнего аккумулятора, а у лямки предусмотрели отверстие для кабеля зарядки.

Протягивать его из кармана сумки не придётся. Равно как и таскать зарядку в руках. Кроме того, рюкзак защитили от попадания воды и дополнили 15-ю карманами. Вместимость новинки – 23 литра. Производитель же предоставил пожизненную гарантию на свой товар и несколько моделей рюкзака Agazzi. Полноценный вариант с подсветкой и сканером отпечатков пальцев обойдётся в $246. Поставки новинки стартуют в начале осени этого года.