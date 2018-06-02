Aimpad и Cooler Master объединяет усилия в эксклюзивном лицензионном соглашении

Aimpad объявляет о долгосрочном лицензионном соглашении с Cooler Master, лидером в разработке и производстве инновационных игровых периферийных устройств для ПК. Соглашение предоставляет Cooler Master всемирную эксклюзивную лицензию на продажу и распространение запатентованной технологии Aimpad аналоговых клавиатур до 2020 года.В течение последних семи лет Aimpad разрабатывает и совершенствует технологию, которая точно измеряет положение механического переключателя клавиатуры, которое будет использоваться для плавного и более точного перемещения в компьютерных играх, традиционно невозможно использовать обычную клавиатуру.