AirPods 2 нельзя отремонтировать

Команда iFixit, которая обычно разбирает все новые устройства и узнает, можно ли их ремонтировать, взялась за новые беспроводные наушники AirPods 2. Оказалось, что у них просто нет возможности быть отремонтированными. Корпус собран так, что разобрать его без полного уничтожения обшивки наушников просто нельзя. Вы не сможете вынуть какие-то элементы и заменить их, так как нужно будет вместе с этим полностью менять корпус, а его нет в наличии. Внутри тоже масса клея и других преград, которые не дадут вам шанса на успешный ремонт устройства. Так что если с вашими наушниками AirPods 2 что-то случится, то можно смело идти в магазин и покупать новые, ведь свой продукт вы просто не сможете никак отремонтировать. И это довольно грустная информация.